مصر.. 16 وفاة و392 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 16 وفاة و392 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

ولفت المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إلى أنه خرج من المستشفيات 98 متعافيا من الفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102816 حالة.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الثلاثاء، هو 116303 حالات من ضمنهم 102816 حالة تم شفاؤها، و6666 حالة وفاة.

وأكد أن الوزارة تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

إلى ذلك، بدأت محافظات مصر، يوم الثلاثاء، تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وفقا لقرار وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي.

ونص القرار على أن يتم التعامل بكل حزم مع المحال التجارية بداية من 1 ديسمبر لتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة بكل حزم، مطالبا بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.

المصدر: RT