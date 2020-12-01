لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا تدعم قرار تجميد عائدات النفط مؤقتا

عقد فريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، اجتماعا يوم الثلاثاء لمناقشة الأزمة الاقتصادية في هذا البلد.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأن الرئاسة المشتركة لفريق العمل "أعربت عن دعمها للمؤسسة الوطنية للنفط في استجابتها لدعوات عموم الشعب الليبي إلى تجميد عائدات النفط كإجراء استثنائي ومؤقت في ظل إدارة غير سياسية، إلى أن يتم التفاوض بين الأطراف الليبية على ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة".

كما أعلنت رئاسة فريق العمل المعني بالشؤون الاقتصادية "تأييدها تأييدا تاما لضرورة وضع حلول لمعالجة المسائل الليبية المتعلقة بالإدارة الشفافة والمنصفة للإيرادات".

وأضافت أنه "إلى أن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب، تبقى احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي كافية لتغطية النفقات الملحة ضمن ميزانية عام 2021، بما في ذلك الأجور والدعم والخدمات العامة التي يحتاجها جميع الليبيين".

المصدر: "عين ليبيا"