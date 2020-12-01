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البحرين ترحب بقرار لاتفيا وسلوفينيا بتصنيف "حزب الله" اللبناني كمنظمة إرهابية

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البحرين ترحب بقرار لاتفيا وسلوفينيا بتصنيف
Reuters
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رحبت وزارة خارجية البحرين بقرار حكومتي جمهورية لاتفيا وجمهورية سلوفينيا تصنيف "حزب الله" اللبناني كمنظمة إرهابية، مؤكدة أنها "خطوة مهمة في دعم جهود مواجهة هذا التنظيم الإرهابي".

وأشادت الوزارة في بيان بـ"جهود جمهوريتي لاتفيا وسلوفينيا في محاربة الإرهاب والتصدي للتنظيمات والعناصر الإرهابية الخطيرة"، مؤكدة "ضرورة تعزيز جهود المجتمع الدولي الرامية للقضاء على التطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتجفيف منابع تمويله".

المصدر: صحيفة "الوطن"

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