بارزاني والسفير الروسي يناقشان تطوير العلاقات بين أربيل وموسكو
ناقش رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، مع السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف، تطوير العلاقات بين أربيل وموسكو، كما بحثا الأوضاع في المنطقة.
وبحسب بيان لرئاسة الإقليم، فإن "بارزاني وماكسيموف أكدا على ضرورة تقوية العلاقات بين إقليم كردستان العراق وروسيا، وتبادل زيارات المزيد من الوفود بين الجانبين، واتفقا على ألا تبقى علاقات أربيل وموسكو منحصرة في التعاون بمجال الطاقة.
وبحثا أيضاً عمل شركات الطاقة الروسية في الإقليم وأحدث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، والانتخابات العراقية القادمة، وعلاقات أربيل وبغداد والحوار لحل مشاكلهما، وكذلك بحثا مخاطر الإرهاب والتصدي لـ"داعش"، إلى جانب مسائل أخرى تحظى باهتمام الطرفين.
وأكد الطرفان أن "الفرصة والأرضية ممهدتان لتوسيع علاقات إقليم كردستان مع روسيا وتنويعها، وأن يتم إيلاء المزيد من الاهتمام بتنمية العلاقات بينهما في المجالين الزراعي والصناعي، وكذلك زيادة تسهيلات السفر والتنقل بين الإقليم وروسيا وتوسيعها، ونوقشت لتحقيق ذلك مسألة وجود رحلات جوية مباشرة بين أربيل وموسكو.
المصدر:RT