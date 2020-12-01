بارزاني والسفير الروسي يناقشان تطوير العلاقات بين أربيل وموسكو

ناقش رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، مع السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف، تطوير العلاقات بين أربيل وموسكو، كما بحثا الأوضاع في المنطقة.

وبحسب بيان لرئاسة الإقليم، فإن "بارزاني وماكسيموف أكدا على ضرورة تقوية العلاقات بين إقليم كردستان العراق وروسيا، وتبادل زيارات المزيد من الوفود بين الجانبين، واتفقا على ألا تبقى علاقات أربيل وموسكو منحصرة في التعاون بمجال الطاقة.

وبحثا أيضاً عمل شركات الطاقة الروسية في الإقليم وأحدث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، والانتخابات العراقية القادمة، وعلاقات أربيل وبغداد والحوار لحل مشاكلهما، وكذلك بحثا مخاطر الإرهاب والتصدي لـ"داعش"، إلى جانب مسائل أخرى تحظى باهتمام الطرفين.

وأكد الطرفان أن "الفرصة والأرضية ممهدتان لتوسيع علاقات إقليم كردستان مع روسيا وتنويعها، وأن يتم إيلاء المزيد من الاهتمام بتنمية العلاقات بينهما في المجالين الزراعي والصناعي، وكذلك زيادة تسهيلات السفر والتنقل بين الإقليم وروسيا وتوسيعها، ونوقشت لتحقيق ذلك مسألة وجود رحلات جوية مباشرة بين أربيل وموسكو.

المصدر:RT