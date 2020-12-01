مصر تطبق نظاما جديدا في مواعيد عمل المحال التجارية

بدأت محافظات مصر، اليوم الثلاثاء، تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وفقا لقرار وزير التنمية المحلية، محمود شعراوى.

ونص القرار على أن يتم التعامل بكل حزم مع المحال التجارية بداية من 1 ديسمبر لتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة بكل حزم، مطالبا بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وتطبيق الاجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.

كما وجه شعراوى المحافظات بضرورة التنسيق المستمر مع مديريات الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، بالإضافة الى ضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.

وشكلت وزارة التنمية المحلية غرفة عمليات للتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية كما جاء بالقرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

ووفقا للمادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية، ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية، باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميا من الساعة السابعة صباحا، وتغلق الساعة الحادية عشر مساء "صيفا"، والعاشرة مساء "شتاء"، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل "صيفا" والساعة الحادية عشر مساء "شتاءً".

فيما نصت المادة الثانية على أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية، يوميا من الساعة الخامسة صباحا، وتغلق الساعة الواحدة صباحا، صيفا، والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن تتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.

المصدر: وسائل إعلام مصرية