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تونس تسجل 41 وفاة و518 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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تونس تسجل 41 وفاة و518 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters ZOUBEIR SOUISSI
الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا في تونس
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أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 41 وفاة و518 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس وصل إلى 3260.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 96769 إصابة، لافتة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 70851 حالة.

وأضافت وزارة الصحة: "يتم حاليا التكفل بـ1450 مصابا بفيروس كورونا بالمستشفيات"، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا 295 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص، في حين يخضع 122 مصابا إلى التنفس الاصطناعي بالقطاعين.

المصدر: "موزاييك إف إم"

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