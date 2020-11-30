وزير الصحة التونسي يحذر من تفجر كورونا منتصف ديسمير

رجح وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، اليوم الاثنين، أن تشهد البلاد الشهر القادم ذروة الإصابات بفيروس كورونا، داعيا لضرورة الاستمرار في احترام الاجراءات الوقائية من أجل تطويق المرض.

وأضاف الوزير فوزي مهدي أن تونس وجهت الطلبات لمزودين للحصول على 5 ملايين جرعة من اللقاح ضد كوفيد-19 ، آملا في أن تحصل تونس على احتياجاتها من اللقاح.

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ولم يحدد الوزير المخابر التي وجهت لها تونس طلبات للتزود بلقاح كورونا.

إلى ذلك أعلنت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد وصل إلى 3219، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 96251 حالة.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء