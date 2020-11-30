جولة رابعة من "الدستورية السورية" وتوضيح حول حقيقة تغيب عضوين

تنطلق اليوم في جنيف اجتماعات لجنة تعديل الدستور السوري، دون أي بوادر تأجيل كالذي جرى في الجولة السابقة، رغم وجود معلومات عن إصابة أحد أعضاء اللجنة بكورونا.

وحول ما تردد عن أن وفد المعارضة قد لا يشارك بكامل أعضائه، أوضح عضو اللجنة الدستورية المصغرة عن وفد المعارضة، أحمد العسراوي لـ RT أن الأمر ليست له أية أبعاد سياسية، وما جرى أن عضوين تغيبا عن الحضور، أحدهما بسبب إصابته بكورونا، أما الآخر فلم تتأمن الظروف المناسبة لوصوله في الموعد المحدد.

ويشير العسراوي إلى أن القيود السويسرية المتعلقة بجائحة كورونا مشددة، ولذلك فإن العضو الذي تبينت إصابته لن يشارك ما لم يتماثل للشفاء.

ومن المقرر أن يعقد المبعوث الدولي، غير بيدرسون، اجتماعين منفصلين مع كل من الرئيسين المشتركين للوفدين، ويتعلق الأمر هنا بجدول الأعمال وكيفية تنظيمه، وبحث أي اقتراحات أو رؤى جديدة، قبل الاجتماع المقرر بعد نحو ساعتين من الآن. حسب العسراوي

وكان بيدرسون عقد مساء أمس اجتماعا تمهيديا من مندوبي كل فريق، وتم طرح قضايا إجرائية حول تنظيم المناقشات.

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وكانت الجولة الثالثة من مباحثات تعديل الدستور اختتمت في سبتمبر الماضي، دون التوصل إلى اتفاق، وكانت جلسات الجولة الثالثة علقت قبل بدايتها بعد اكتشاف 4 حالات من الإصابة بكورونا، اثنتان منها سجلتا بين أعضاء الوفد الحكومي، وواحدة في وفد المعارضة، والرابعة في وفد المجتمع المدني.

وتتألف اللجنة الدستورية السورية المصغرة من 45 عضوا مقسمة بالتساوي بين ثلاثة وفود تمثل كلا من الحكومة السورية، والمعارضة، والمجتمع المدني.

أسامة يونس

المصدر: RT