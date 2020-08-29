دون تقدم يذكر.. اختتام جولة "الدستورية السورية" الثالثة في جنيف

اختتمت الجولة الثالثة من مباحثات "اللجنة الدستورية السورية" في جنيف بعد عدة جلسات نقاش على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

وذكر مصدر مشارك في المباحثات لـRT أنه "لم يتم تسجيل تقدم ملموس حتى الآن إلا إذا كانت الأجواء الإيجابية تعد تقدما" كما أن موعد الجولة القادمة لم يحدد بعد، بينما قال المبعوث الأممي غير بيدرسون إن المباحثات بدأت تحقق "بعض التقدم".

وكانت جلسة اليوم شهدت نقاشا حول "الهوية الوطنية".

وبدأت الجولة الثالثة للجنة المصغرة لمناقشة الدستور السوري الاثنين الماضي، لكنها سرعان من علقت وبعد الجلسة الافتتاحية، بعدما تبين وجود 4 إصابات بكورونا بين الوفود، اثنتان منهما بين أعضاء الوفد الحكومي، وواحدة في وفد المعارضة، والرابعة في وفد المجتمع المدني وبقيت الاجتماعات معلقة حتى يوم الخميس.

وتتألف اللجنة الدستورية السورية المصغرة من 45 عضوا مقسمة بالتساوي بين الوفود الثلاثة.

يذكر أن الجولتين السابقتين لم تشهدا تحقيق أي تقدم، بل إن الجولة الثانية انتهت قبل أن تبدأ.

المصدر: RT