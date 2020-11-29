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المغرب.. 50 وفاة و4115 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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المغرب.. 50 وفاة و4115 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters Youssef Boudlal
الإغلاق العام في المغرب جراء فيروس كورونا
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أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 50 وفاة و4115 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس وصل إلى 5789، بينما إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 353803.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 302314.

ويستعد المغرب لبدء عملية تطعيم ضد كورونا في منتصف ديسمبر المقبل.

 ومن المنتظر أن يتم تطعيم حوالي 20 مليون شخص من السكان الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما، وأن تستغرق العملية نحو ثلاثة أشهر.

المصدر: "رويترز"

 

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