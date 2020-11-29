بسبب تأشيرات الدخول إليها.. نائب عراقي يدعو لقطع العلاقات مع الإمارات

دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون في العراق منصور البعيجي، اليوم الأحد، حكومة بلاده للتعامل بالمثل مع الإمارات وتعليق منح تأشيرة الدخول لمواطنيها وقطع العلاقات الدبلوماسية معها.

وقال البعيجي في بيان صحفي، إن "قرار الإمارات بتعليق منح تأشيرة الدخول للعراقيين، مستغرب واستهداف لسيادة العراق ومواطنيه، ولا يوجد أي سبب يدفعها لاتخاذ هذا القرار الذي يعتبر مساساً بسيادة البلد".

وأضاف البعيجي: "على الحكومة العراقية ألا تقف مكتوفة الأيدي وأن تتعامل بالمثل معها وترد بتعليق منح تأشيرة الدخول الى أراضيها وتقطع العلاقات الدبلوماسية بأسرع وقت وطرد السفير الإماراتي من بغداد".

وأوقفت الإمارات إصدار تأشيرات عمل أو زيارة لمواطني 13 دولة، من بينها العراق، لكن وزارة الخارجية العراقية قالت يوم الخميس الماضي، إنها "لم تتلق تبليغا رسميا من الإمارات بإيقاف منح سمات الدخول للمواطنين العراقيين".

المصدر: RT