الإمارات.. السيطرة على حريق اندلع خارج مطعم في "دبي مول"

تمكنت فرق الدفاع المدني في إمارة دبي من السيطرة على تمدد النيران التي اندلعت في شجرة زينة كبرى خارج مطعم في مجمع "دبي مول" التجاري.

وقال مصدر في الدفاع المدني إنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي في الساعة 7:43 من مساء اليوم يفيد بنشوب حريق في شجرة زينة موضوعة خارج "مطعم هوكا" بدبي مول.

وأضاف: "انتقل إلى موقع الحادث خلال 6 دقائق، فرقة إطفاء تابعة لمركز زعبيل، وتم إخلاء المطعم والمنطقة المحيطة من الموجودين بسلام وإخماد الحريق خلال خمس دقائق دون أي اصابات".

المصدر: صحيفة "البيان" الإماراتية