وزير الإعلام في حكومة صنعاء: الولايات المتحدة "أم الإرهاب" وصانعته
نشر وزير الإعلام في حكومة صنعاء والقيادي في جماعة الحوثي ضيف الله الشامي، يوم السبت، تغريدة على "تويتر"، قال فيها إن الولايات المتحدة هي "أم الإرهاب".
وقال ضيف الله الشامي في التغريدة إن الولايات المتحدة "أم الإرهاب وصانعته وهي من استباحت البلدان والشعوب بذريعته".
وأفاد بأن "أمريكا هي من أعلن العدوان على اليمن من عاصمتها ومن يقتل اليمنيون بقنابلها ومن يقاتل عناصر القاعدة وداعش في صفها".
وتابع قائلا: "هي من احتلت العراق وقتل العراقيين ومن زرع فيه العناصر التكفيرية.. هي الداعم الأول لإسرائيل بكل ما ترتكبه من جرائم بحق الفلسطينيين لستين عام.. هي أمريكا من امتلأ تاريخها بالحروب وتلطخ اسمها بدماء الشعوب".
ووجه الشامي دعوة لـ"كل أحرار في العالم" للمشاركة في فضح جرائم الإرهاب الأمريكي حول العالم عبر حملة تغريدات كبرى اليوم السبت.
أمريكا أم الإرهاب وصانعته— ضيفُ اللهِ الشّاميّ (@DhaifAlShami650) November 28, 2020
هي من استباحت البلدان والشعوب بذريعته
شارك في فضح إرهاب أمريكا وجرائمها بحق كل الشعوب بدء من الهنود الحمر وانتهاء بالشعب اليمني
موعدنا الليلة في حملة تغريدات كبرى تحت هاشتاق:#امريكا_ام_الارهاب#USMotherOfTerrorism
بنك التغريدات:https://t.co/JVgI4NpNARpic.twitter.com/BkOjx7VIz7
المصدر: RT