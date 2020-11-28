وزير الإعلام في حكومة صنعاء: الولايات المتحدة "أم الإرهاب" وصانعته

نشر وزير الإعلام في حكومة صنعاء والقيادي في جماعة الحوثي ضيف الله الشامي، يوم السبت، تغريدة على "تويتر"، قال فيها إن الولايات المتحدة هي "أم الإرهاب".

وقال ضيف الله الشامي في التغريدة إن الولايات المتحدة "أم الإرهاب وصانعته وهي من استباحت البلدان والشعوب بذريعته".

وأفاد بأن "أمريكا هي من أعلن العدوان على اليمن من عاصمتها ومن يقتل اليمنيون بقنابلها ومن يقاتل عناصر القاعدة وداعش في صفها".

وتابع قائلا: "هي من احتلت العراق وقتل العراقيين ومن زرع فيه العناصر التكفيرية.. هي الداعم الأول لإسرائيل بكل ما ترتكبه من جرائم بحق الفلسطينيين لستين عام.. هي أمريكا من امتلأ تاريخها بالحروب وتلطخ اسمها بدماء الشعوب".

ووجه الشامي دعوة لـ"كل أحرار في العالم" للمشاركة في فضح جرائم الإرهاب الأمريكي حول العالم عبر حملة تغريدات كبرى اليوم السبت.

أمريكا أم الإرهاب وصانعته



هي من استباحت البلدان والشعوب بذريعته



شارك في فضح إرهاب أمريكا وجرائمها بحق كل الشعوب بدء من الهنود الحمر وانتهاء بالشعب اليمني

موعدنا الليلة في حملة تغريدات كبرى تحت هاشتاق:#امريكا_ام_الارهاب#USMotherOfTerrorism

بنك التغريدات:https://t.co/JVgI4NpNARpic.twitter.com/BkOjx7VIz7 — ضيفُ اللهِ الشّاميّ (@DhaifAlShami650) November 28, 2020

المصدر: RT