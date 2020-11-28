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السعودية.. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بانفجار في مطعم (فيديو)

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السعودية.. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بانفجار في مطعم (فيديو)
تويتر
انفجار في مطعم سعودي
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أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم السبت، عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين، جراء انفجار، بسبب تسرب غاز، في أحد المطاعم بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال الدفاع المدني، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر": "باشر مدني الرياض حادث تسرب غاز في مطعم بحي المونسية، نتج عنه وميض لحظي تسبب في وفاة شخص من العاملين، وإصابة ستة أشخاص آخرين".

المصدر: الدفاع المدني السعودي

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