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لأول مرة.. السيسي في زيارة لجنوب السودان

أخبار العالم العربي

لأول مرة.. السيسي في زيارة لجنوب السودان
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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يتوجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، إلى مدينة جوبا لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير.

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وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر العربية، بسام راضي، إن زيارة السيسي إلى جنوب السودان، التي تعد الأولى من نوعها، ستشهد عقد قمة مصرية جنوب سودانية، ستناقش مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

ومن المقرر أن تشهد القمة المصرية الجنوب سودانية كذلك التباحث حول أهم التطورات السياسية الخاصة بالقضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: RT

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