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السيسي يؤكد دعم مصر العسكري للعراق

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السيسي يؤكد دعم مصر العسكري للعراق
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أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ناقش التعاون العسكري بين مصر والعراق مع وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون.

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وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بأن اللقاء تناول التباحث بشأن التعاون الثنائي العسكري بين مصر والعراق، بما في ذلك التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات وبرامج التدريب ورفع القدرات، فضلا عن استعراض كافة التحديات التي تواجه العراق، بما يساعده على تقوية مؤسساته الوطنية، ويحافظ على أمنه واستقراره، ويحقق التقدم والازدهار لشعبه.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع العراقي تطلع بلاده لتعزيز أطر التعاون مع مصر، خاصة بعد نجاحها تحت قيادة السيد الرئيس السيسي في أن تصبح نموذجا ملهما يحتذى به في منطقة تعاني من الأزمات والاضطرابات، رغم ما تفرضه تلك الظروف الضاغطة من تحديات جسيمة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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