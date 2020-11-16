مراقبون: الاتفاق مع مصر لإعادة إعمار العراق سيؤثر إيجابا على قطاع مواد البناء المصري

أكد متعاملون في قطاع مواد البناء والعقارات المصري، أن اتفاق القاهرة مع بغداد على إعادة إعمار العراق، سيؤثر بشكل إيجابي على قطاع مواد البناء المصري.

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وأوضح المتعاملون أن هذه التأثير سيأتي من خلال خلق فرص عمل جديدة وزيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع، مشيرين إلى أن القرار يساهم فى زيادة صادرات مواد البناء بنحو مليار دولار سنويا.

ووقعت مصر 15 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون مع العراق في مجالات مختلفة، خلال زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لبغداد نهاية الشهر الماضي، منها النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والإعمار والصناعة والتجارة والمالية.

وتوقع كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، زيادة صادرات مواد البناء المصرية بنحو مليار دولار سنويا، عقب توقيع مصر اتفاقية إعمار العراق لتصل إلى 6 مليارات دولار مقابل 5 مليارات دولار تم تصديرها في العام الماضي.

وأضاف الدسوقي لجريدة "الشروق" المصرية، أن جميع قطاعات مواد البناء ستشهد انتعاشة كبيرة في إنتاجها وحجم صادراتها، موضحا أن إعمار العراق يحتاج إلى جميع قطاعات مواد البناء المصرية، مشيرا إلى أن شركات مواد البناء المصرية جاهزة لتصدير الكميات التي يحتاجها العراق في مختلف القطاعات.

المصدر: الشروق