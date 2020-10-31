العراق ومصر يوقعان 15 مذكرة تفاهم في مجالات متعددة

وقع العراق ومصر، اليوم السبت، 15 مذكرة تفاهم وبرامج وبروتوكولات في مجالات، النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والإعمار والصناعة والتجارة والمالية.

وأكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، خلال مؤمر صحفي مشترك مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، أن "بلاده تتطلّع للعمل مع مصر وتعزيز التعاون بين البلدين، فيما أشار إلى أن الحكومة العراقية تولي أهمية قصوى باللجنة العراقية المصرية الأردنية المشتركة".

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وأضاف، أن "العراق تربطه بمصر روابط تاريخية، وحكومتنا تولي أهمية قصوى باللجنة العراقية المصرية الأردنية المشتركة".

وأشار الكاظمي إلى أن "العراق يتطلع للعمل بشكل سريع مع مصر وتعزيز التعاون لخدمة بلدينا".

من جانبه قال مدبولي: "سيتم وضع خطة زمنية محددة لتفعيل المذكرات الموقعة بين العراق ومصر".

وأضاف رئيس وزراء مصر، أن "بغداد والقاهرة توافقا على سرعة تفعيل مجموعة من المشاريع التي تنفذها الخبرات المصرية، فضلا عن توافق الطرفين على قضية الأمن المائي بين الدولتين".

المصدر: RT