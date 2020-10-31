الكاظمي ومدبولي يترأسان مباحثات اللجنة العراقية المصرية المشتركة

ترأس رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، ونظيره المصري، مصطفى مدبولي، اليوم السبت، مباحثات وفدي حكومتي البلدين، الخاصة بأعمال اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة.

وذكر بيان حكومي عراقي، أن "الكاظمي أشاد في مستهل الاجتماع، بالعلاقات الأخوية بين البلدين، ورغبة العراق بتطويرها الى مستوى علاقات إستراتيجية تخدم مصلحة البلدين، كما أشاد بموقف مصر الداعم للعراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي".

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وعبّر الكاظمي بحسب البيان، عن "سعادته لاستضافة بغداد أعمال اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة، حيث سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، في مجالات النقل والصحة والطاقة والكهرباء، والتعاون في المجالات العلمية والفنية والثقافية".

وشدد رئيس الحكومة العراقية على ضرورة "الاستفادة من التجربة المصرية في قطاع الإسكان والإعمار، ودعا الشركات المصرية الى المشاركة في إعادة إعمار المناطق العراقية المحررة".

وكانت اللجنة العليا العراقية-المصرية المشتركة، قد بدأت أعمالها التحضيرية في العاصمة بغداد، يوم الأربعاء الماضي، بمشاركة عدد من وزراء البلدين، في القطاعات التي يجري البحث والتعاون بشأنها.

المصدر: RT