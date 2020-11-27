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مقتل عسكريين أردنيين في حادث انزلاق آلية عسكرية

أخبار العالم العربي

مقتل عسكريين أردنيين في حادث انزلاق آلية عسكرية
Reuters Muhammad Hamed
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أعلن الجيش الأردني عن وفاة عسكريين اثنين وإصابة 3 آخرين إثر انزلاق آلية عسكرية بسبب الضباب الكثيف.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إنه "أثناء قيام إحدى الآليات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية بجولة تفتيشية روتينية يومية ضمن منطقة المسؤولية صباح اليوم، تعرضت الآلية لحادث انزلاق نتيجة صعوبة الرؤية بسبب الضباب الكثيف".

وبين المصدر أن الحادث أدى إلى وفاتين وإصابة ثلاثة آخرين، وتم إخلاء الوفيات وإسعاف المصابين بواسطة طائرة إجلاء طبي إلى مدينة الحسين الطبية لتلقي العلاج اللازم.

من جانبها، نعت القيادة العامة للجيش الأردني العسكريين المتوفيين، كما أعربت عن خالص تعازيها لذويهم والشفاء العاجل للمصابين.

المصدر: "عمون"

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