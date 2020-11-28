العراق.. استمرار المظاهرات مع فرض حظر للتجوال

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الجمعة، بأن التظاهرات تجددت في محافظة النجف، فيما أشار إلى فرض حظر للتجوال في محافظة ذي قار واستبدال قائد شرطتها.

وقال مراسلنا، إن "التظاهرات تجددت في محافظة النجف لمساندة ساحات التظاهر في ذي قار بعد حدوث أعمال عنف في ساحة الحبوبي".

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وأضاف، أن "السلطات المحلية في محافظة ذي قار فرضت حظراً للتجوال في المحافظة على خلفية الأحداث وسقوط أربعة قتلى ونحو خمسين شهيدا ".

وأشار إلى "إقالة قائد شرطة محافظة ذي قار حازم الوائلي من منصبه وتعيين اللواء عودة سالم عبود خلفا له".

المصدر: RT