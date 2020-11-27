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العراق.. قتيل وعدد من الجرحى في مواجهات بين أنصار الصدر ومتظاهرين في ذي قار

أخبار العالم العربي

العراق.. قتيل وعدد من الجرحى في مواجهات بين أنصار الصدر ومتظاهرين في ذي قار
RT
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أفاد مراسلنا في العراق، الجمعة، بوقوع مواجهات بين مناصرين لزعيم التيار الصري، مقتدى الصدر، ومتظاهرين في محافظة ذي قار جنوب العراق، مشيرا إلى أنباء عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى.

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ولفت المراسل إلى أن اشتباكات حصلت بين أنصار الصدر ومتظاهرين في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية (مركز المحافظة)، حيث يظهر في تسجيل فيديو حرق خيام المتظاهرين وتجمهر مئات الشبان في المنطقة.

وأشار إلى أن حصيلة الاشتباكات بالعصي والحجارة في ساحة الحبوبي بذي قار بلغت 49 جريحا.

وشهدت المحافظة منذ مطلع الشهر الجاري احتجاجات تخللتها صدامات مع قوات الأمن العراقية التي حاولت فض التظاهرات بالقوة.

المصدر: RT

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