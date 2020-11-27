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مصر.. أول فوج سياحي من البرازيل يصل المنيا منذ استئناف حركة السياحة الوافدة لمصر (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. أول فوج سياحي من البرازيل يصل المنيا منذ استئناف حركة السياحة الوافدة لمصر (صور)
Reuters
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استقبلت محافظة المنيا المصرية أول فوج سياحي من دولة البرازيل، وذلك منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر في يوليو الماضي.

مصر.. أول فوج سياحي من البرازيل يصل المنيا منذ استئناف حركة السياحة الوافدة لمصر (صور)

وقد قام أعضاء المكتب السياحي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمحافظة المنيا باستقبال الوفد والاحتفال به من خلال عرض فني لفرقة فنون شعبية. 

ومن جانبها، أشارت الأستاذة إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن أعضاء مكتب الهيئة بالمنيا قاموا بمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة والتأكد من تطبيقها منذ لحظة وصول الوفد إلى المنيا وحتى انتهاء إجراءات إقامتهم بالفندق الخاص بهم. 

مصر.. أول فوج سياحي من البرازيل يصل المنيا منذ استئناف حركة السياحة الوافدة لمصر (صور)

وأضافت أن المكتب قام أيضا بتوزيع مجموعة من النشرات والمواد الدعائية عن مناطق الجذب السياحية والأثرية المصرية.

كما تم خلال فعاليات الزيارة عرض مجموعة من الأفلام الترويجية الخاصة بالوزارة منها فيلم رحلة سائح في مصر الذي أطلقته الوزارة في إطار حملتها الترويجية Same Great Feelings.

هذا ومن المقرر أن يقوم الوفد خلال تواجدهم بمحافظة المنيا بزيارة منطقة تل العمارنة ومنطقة بنى حسن، ويتضمن برنامج زيارة الوفد لمصر أيضا مدن القاهرة، والأقصر، وأسوان، وأبو سمبل.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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