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5 دول بقيادة السعودية تؤسس "منظمة التعاون الرقمي"

أخبار العالم العربي

5 دول بقيادة السعودية تؤسس
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أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية أن خمس دول إسلامية بقيادة المملكة العربية السعودية قد أنشأت منظمة تعاون رقمي.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية، عبد الله الصفا: "في الوقت الذي يركز فيه العالم على التحول الرقمي، نحن فخورون بتأسيس منظمة تعاون رقمي لتحقيق مستقبل رقمي للجميع".

وأعلنت المملكة العربية السعودية والبحرين والأردن والكويت وباكستان أمس (الخميس)، عن إطلاق "منظمة التعاون الرقمي" وهي منظمة دولية معنية بتعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، بحضور الأمين العام لاتحاد الاتصالات الدولي، هولين زاو، ورئيس منتدى الاقتصاد العالمي، بورغه برنده.

وترتكز رؤية منظمة التعاون الرقمي على تحقيق مستقبل رقمي للجميع من خلال تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال وتنمية الاقتصاد الرقمي من تحقيق قفزات تنموية قائمة على الابتكار.

المصدر: وكالات

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