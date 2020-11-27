كويتيون يرقمون منازلهم مع إضافة عدد الكيلومترات بينها وبين الأقصى (صور)

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مجموعة صور لكويتيين قاموا بترقيم منازلهم مع إضافة عدد الكيلومترات بينها وبين المسجد الأقصى في فلسطين.

وأظهرت إحدى الصور عنوان منزل المواطن الكويتي، عوض الوسمي، الذي أكد فيه على أن ديوانه يبعد عن المسجد الأقصى مسافة 1244 كيلومترا.

وسبق لهذا المواطن الكويتي أن وضع أمام منزله خريطة فلسطين التاريخية، موضحا عليها كل المدن المحتلة، بحسب ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وايضاً امام منزل العم عواض الوسمي خارطة دولتنا فلسطين المحتله pic.twitter.com/9SBupdZwqo — حآدي#قهوة☕️ (@7adyalwjd) November 25, 2020

وأشاد مغردون بخطوة المواطن الكويتي، التي قام بها أشخاص آخرون لاحقا، معتبرين أن أهل الكويت يمثلون العروبة الحقيقية، خاصة في ظل رفضهم للتطبيع مع إسرائيل.

وايضاً امام منزل العم عواض الوسمي خارطة دولتنا فلسطين المحتله pic.twitter.com/9SBupdZwqo — حآدي#قهوة☕️ (@7adyalwjd) November 25, 2020

كويتيون يرقمون منازلهم مع اضافة عدد الكيلو مترات بينها وبين المسجد الاقصى في فلسطين. #كويتيون_ضد_التطبيعpic.twitter.com/PEPtVeRZBz — المجلس (@Almajlliss) November 27, 2020

من امام منزلنا في الكويت ❤️❤️ pic.twitter.com/zL6F83i0aL — Zeyna ElÖmeri (@ZElomeri) November 25, 2020

هذه هي العروبة ...كويتي يعنون منزله ببعده عن #المسجد_الأقصى ما أجمله من عنوان ........وما أشرفه من مكان..كل التحايا لك أيها الشريف. pic.twitter.com/PsNExYck5H — dr.maysa almasrri (@DAlmasrri) November 24, 2020

المصدر: وكالات