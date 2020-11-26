بيدرسن يبحث التسوية السورية مع وزير الخارجية السعودي

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أنه بحث التسوية السورية مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

وكتب بيدرسن على "تويتر" أنه جرى بينه وبين الوزير السعودي "تبادل الآراء حول الوضع على الاتجاه السياسي وآفاق التقدم بالعملية" السياسية في سوريا.

Appreciated meeting in Riyadh with FM Prince Faisal bin Farhan Al Saud on #Syria. Valuable exchange on state of play on political track & prospects for moving process forward. Continuing to take stock of where we are on SCR 2254 and way ahead. — Geir O. Pedersen (@GeirOPedersen) November 26, 2020

وأضاف: "نواصل بحث مدى تقدمنا نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وسبل المضي قدما بذلك".

إقرأ المزيد

والتقى بيدرسن الأسبوع الماضي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم 19 نوفمبر ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم 21 نوفمبر.

ويأتي ذلك قبيل اجتماع جديد للجنة الدستورية السورية في جنيف، من المقرر أن يستمر من 30 نوفمبر إلى 4 ديسمبر.

المصدر: RT + وكالات