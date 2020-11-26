مصر.. وفاة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان متأثرا بكورونا

أعلنت الناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان، وزوجة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، عن وفاته، متأثرا بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

وكتبت أبو القمصان على "فيسبوك": "حب عمري وأبو أولادي، وأعظم رجل رأيت وعشت معه وطول عمري مسنودة عليه، الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي والمناضل الحقوقي، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لبى نداء ربنا.. إنا إليه راجعون".

وأضافت: "أدعو له ولنا".

حب عمرى وابو اولادى واعظم راجل شفته وعشت معاه وطول عمرى مسنودة عليه ، الدكتور / حافظ ابو سعدة المحامي والمناضل الحقوقى... Опубликовано Nehad Abo El Komsan Четверг, 26 ноября 2020 г.

وقالت لوسائل إعلام محلية، إن "الأسرة الآن تعمل على إجراءات الدفن والجنازة".

وأصيب حافظ أبو سعدة (55 عاما)، بفيروس كورونا، ونقل إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج.

وأبو سعدة من مواليد القاهرة عام 1965، شارك في الكثير من الاحتجاجات ضد حكومة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وأعتقل عدة مرات بسبب نشاطه السياسي المعارض.

وشارك الناشط الحقوقي في مظاهرات 11 من فبراير عام 2011، والتي أفضت إلى إسقاط حكم مبارك، كما شارك في مظاهرات 30 يونيو 2013، والتي أدت أيضا في نهاية المطاف إلى إسقاط الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو من العام 2013.

ناصر حاتم

المصدر: RT