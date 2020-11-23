إعلامي مصري شهير يطالب بتغيير أعضاء مجلس حقوق الإنسان

طالب الإعلامي أحمد موسى بتغيير أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وتعيين مجلس جديد قادر على الدفاع عن البلاد.

وقال موسى في برنامج تلفزيوني: "على المجلس القومي لحقوق الإنسان الرد على أي حملة وهجمة شرسة على مصر، خاصة المتعلقة بملف حقوق الإنسان، ولكن المجلس القومي لحقوق الإنسان قافل ودانه ومغمي عينيه".



وأضاف: "البرادعي ظهر مؤخرا للحديث عن حقوق الإنسان في مصر، ودافع عن منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تعتبر منظمة عار".

ووجه تهمة الكذب لمحمد البرادعي وقال، إنه "يكذب على المجتمع الدولي ويظهر حاليا لأن هناك إدارة أمريكية جديدة".

وتابع موسى موجها حديثه إلى البرادعي: "انزل مصر يا برادعي والناس تستقبلك أحسن استقبال والأحذية اللي انضربت بيها موجودة لسه".

وأضاف: "مصر لن تسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا الداخلية، ووضع مصر الحالي مختلف عن أي وضع سابق، حتى مع قدوم إدارة أمريكية جديدة، ووضع مصر الأمني والاقتصادي والسياسي ممتاز".

وتساءل: "لماذا يشغل ملف حقوق الإنسان في مصر دول أوروبا حاليا وما الهدف من إثارته حاليا؟".

ناصر حاتم – القاهرة