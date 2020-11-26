العراق: لم نُبلغ رسمياً بإيقاف الإمارات منح سمات الدخول لمواطنينا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، عدم حصولها على تبليغ رسمي من قبل نظيرتها الإماراتية بشأن إيقاف منح سمات الدخول للمواطنين العراقيين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان صحفي: "لم نبلغ رسمياً بإجراءات دولة الامارات العربية المتحدة فيما يخص إيقاف منح سمات الدخول للمواطنين العراقيين، حيث ضمت القائمة مجموعة دول من بينها العراق".

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وأضاف، أن "الوزارة تتابع الأمر عبر القنوات الدبلوماسية، كما وجّه وزير الخارجيّة سفارة جمهورية العراق في أبوظبي بمتابعة الأمر".

وعلقت الإمارات إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة، معظمها دول ذات أغلبية مسلمة، منها إيران وسوريا والصومال والعراق، وفقا لوثيقة أصدرها مجمع أعمال حكومي.

المصدر: RT