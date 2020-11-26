ماكرون يوجه رسالة إلى الرئيس اللبناني

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في رسالة بعثها للرئيس اللبناني ميشال عون بمناسبة عيد الاستقلال، أن فرنسا تعمل لعقد مؤتمر لدعم الشعب اللبناني.

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وتمنى ماكرون على الرئيس عون "دعوة كافة القوى السياسية بقوة لأن تضع جانبا مصالحها الشخصية والطائفية والفئوية من أجل تحقيق مصلحة لبنان العليا وحدها ومصلحة الشعب اللبناني، مؤكدا أنه "بمقدور اللبنانيات واللبنانيين أن يعتمدوا على دعم فرنسا في تلبية حاجاتهم الملحة في ميادين الغذاء والصحة​ والتربية والمسكن"، مشيرا إلى أن فرنسا تعمل وشركائها لعقد مؤتمر لدعم الشعب اللبناني".

وأكد ماكرون في رسالته "أن الأزمة المتعددة الجوانب التي يمر بها لبنان، تستدعي اتخاذ تدابير قوية. والحلول معروفة: وهي تكمن في وجوب وضع خريطة الطريق التي التزمت بها كافة الأطراف السياسية في الأول من سبتمبر موضع التنفيذ"، مشيرا إلى "أن خريطة الطريق هذه تجيب في آن معا على متطلبات أصدقاء لبنان الصادقين، كما على الانتظارات المشروعة التي أعرب عنها الشعب اللبناني".

ودعا ماكرون إلى الإسراع بتشكيل حكومة من شخصيات مؤهلة، تكون موضع ثقة وقادرة على تطبيق كافة هذه الإجراءات.

المصدر: RT+ النشرة