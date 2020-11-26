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شركة "ألفاريز ومارسال" تؤكد انسحابها من التدقيق الجنائي في لبنان

أخبار العالم العربي

شركة
Reuters
توني ألفاريز، مؤسس شركة ألفاريز ومارشال
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أكدت شركة "ألفاريز ومارسال" الاستشارية، اليوم الخميس، أنها انسحبت من تدقيق الطب الجنائي لمصرف لبنان المركزي لأنها لم تتلق المعلومات المطلوبة لتنفيذ مهمتها.

وقالت الشركة الاستشارية: "نظرا لعدم كفاية توفير المعلومات، فإن الشركة غير قادرة على استكمال مراجعتها، وقد أخطرت وزارة المالية اللبنانية رسميا بقرارها إنهاء العقد".

وكان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، غازي وزني، أعلن القرار في 20 نوفمبر الحالي.

المصدر: "رويترز"

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