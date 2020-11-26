إعادة 19 تونسيا من ليبيا بإطار مكافحة الهجرة غير الشرعية

أعلنت القنصلية التونسية في ليبيا أنها أعادت إلى البلاد 19 مواطنا تونسيا تم إيقافهم خلال الأيام الأخيرة من قبل السلطات الأمنية الليبية في إطار تصديها لعمليات الهجرة السرية.

إقرأ المزيد

وقالت القنصلية في منشور عبر "فيسبوك" إنها "أتمت جميع الإجراءات المتعلقة بإطلاق سراح 19 مواطنا تونسيا تم إيقافهم خلال الأيام الأخيرة من قبل السلطات الأمنية الليبية في إطار تصديها لعمليات الهجرة السرية، وتولت البعثة صباح اليوم الخميس تأمين عودتهم إلى أرض الوطن عبر معبر راس جدير الحدودي".

أتمت مصالح القنصلية العامة، في إطار عملها الإجتماعي، جميع الإجراءات المتعلقة بإطلاق سراح 19 مواطنا تونسيا تم إيقافهم... Posted by ‎القنصلية العامة التونسية بطرابلس‎ on Thursday, 26 November 2020

المصدر: RT