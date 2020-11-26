 
مباشر

إعادة 19 تونسيا من ليبيا بإطار مكافحة الهجرة غير الشرعية

أخبار العالم العربي

إعادة 19 تونسيا من ليبيا بإطار مكافحة الهجرة غير الشرعية
facebook.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p8gy

أعلنت القنصلية التونسية في ليبيا أنها أعادت إلى البلاد 19 مواطنا تونسيا تم إيقافهم خلال الأيام الأخيرة من قبل السلطات الأمنية الليبية في إطار تصديها لعمليات الهجرة السرية.

إقرأ المزيد
الرئيس التونسي يعلن تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر
الرئيس التونسي يعلن تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر

وقالت القنصلية في منشور عبر "فيسبوك" إنها "أتمت جميع الإجراءات المتعلقة بإطلاق سراح 19 مواطنا تونسيا تم إيقافهم خلال الأيام الأخيرة من قبل السلطات الأمنية الليبية في إطار تصديها لعمليات الهجرة السرية، وتولت البعثة صباح اليوم الخميس تأمين عودتهم إلى أرض الوطن عبر معبر راس جدير الحدودي".

أتمت مصالح القنصلية العامة، في إطار عملها الإجتماعي، جميع الإجراءات المتعلقة بإطلاق سراح 19 مواطنا تونسيا تم إيقافهم...

Posted by ‎القنصلية العامة التونسية بطرابلس‎ on Thursday, 26 November 2020

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا