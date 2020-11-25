الرئيس التونسي يعلن تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر كامل يبدأ من يوم غد الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية قرار الرئاسة التونسية بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، بداية من غد الخميس وحتى 25 ديسمبر المقبل.

وفي مايو الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية تمديد حالة الطوارئ 6 أشهر في عموم البلاد.

وأعلنت حالة الطوارئ في تونس لأول مرة أواخر 2015؛ إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين تم تمديدها لعدة مرات.

المصدر: وكالات