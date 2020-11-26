زيارة أول وفد تجاري إسرائيلي إلى البحرين

اجتمع في المنامة أمس الخميس أعضاء أول وفد تجاري إسرائيلي الى البحرين مع وزير التجارة والصناعة والسياحة البحريني الشيخ زياد الزياني، إضافة إلى رجال أعمال ومصارف كبار في المملكة.

وترأس الوفد الإسرائيلي رئيس اتحاد أرباب الصناعة الدكتور رون تومير، ويشارك فيه كبار رجال الأعمال والمصرفيين الإسرائيليين.

وتهدف زيارة الوفد إلى دفع العلاقات التجارية والأخرى بين البلدين، وخاصة في حقل المصارف، علما بان البحرين تشكل مركزا للنشاطات المالية في المنطقة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وجاء في بيان صدر عن مكتب الوزير البحريني الزياني، أمس الأربعاء، أنه رحب بالوفد الإسرائيلي، مشيرا إلى أن "إنشاء العلاقات الاقتصادية بين البلدين يشكل خطوة هامة نحو ترسيخ اتفاقيات السلام" وأضاف أن الدولتين تعتبران أن هناك مجالا واسعا للتعاون والتعامل بينهما على الساحة الاقتصادية، إضافة إلى الساحات الأخرى.معتبرا أن زيارة الوفد الإسرائيلي تفسح المجال أمام توطيد العلاقات بين الدولتين

ومن جانبه قال رئيس الوفد الإسرائيلي الدكتور رون تومير إن "التعاون بين الدولتين يشكل فرصة ذهبية للصناعات الإسرائيلية وللاقتصاد في كلاهما"، مؤكدا أن هناك شركاء حقيقيين في الجانب البحريني على هذا الطريق.

المصدر: مكان