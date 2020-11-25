 
مباشر
عاجل
شركة للأمن البحري: ناقلة تشغلها اليونان أصيبت بلغم في مرفأ سعودي

موجة الطقس السيئ تضرب مصر (فيديو)

أخبار العالم العربي

موجة الطقس السيئ تضرب مصر (فيديو)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p87e

تشهد محافظات مصر، اليوم الأربعاء موجة من الطقس السيئ، مصحوبا بأمطار غزيرة مع رياح شديدة وبرق ورعد.

إقرأ المزيد
مصر.. الحكومة تكشف عن خطط لمواجهة أمطار غير مسبوقة
مصر.. الحكومة تكشف عن خطط لمواجهة أمطار غير مسبوقة

وتشهد مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية" سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة أحيانا على بعض المناطق، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لموجة من التقلبات الجوية تضرب البلاد من اليوم وحتى الجمعة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير "لاستمرار اندفاع الهواء البارد من أوروبا يعمل على تكوين السحب الرعدية الممطرة بغزارة على المدن الساحلية تصل إلى الدلتا والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد".

وأكدت هيئة الأرصاد، "ضرورة توخي الحذر في أماكن تساقط الأمطار وعلى قائدي المركبات أخذ الحيطة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الأمطار وتكون الضباب".

وهطلت على القاهرة اليوم أمطار غزيرة مع رياح شديدة وبرق ورعد، "حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية".

كما تساقطت أمطار غزيرة على محافظة الإسكندرية، "حيث تواصل جميع الجهات المعنية كسح مياه الأمطار منذ الصباح الباكر، وجرى الاستعانة بـ22 سيارة شفط من المحافظات المجاورة".

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة الطقس السيئ، التي تضرب عدة محافظات، خاصة على السواحل الشمالية، في الإسكندرية وكفر الشيخ ومطروح، التي أعلنت تعليق الدراسة، بسبب الأمطار الغزيرة المتوقعة السقوط.

وطالبت محافظة الإسكندرية، جميع المواطنين بتوخي الحذر وعدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا