مصر.. الحكومة تكشف عن خطط لمواجهة أمطار غير مسبوقة

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الأمطار التي تهطل على عدد من المحافظات في هذه الفترة، لم تشهدها البلاد من قبل.

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وأضاف رئيس الوزراء، خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن البلاد "تشهد تغيرات مناخية، وكميات أمطار متزايدة على عدد من المحافظات الساحلية، خاصة الإسكندرية، التي تسقط عليها كميات أمطار غير مسبوقة، وفي ظل تحديات صعبة، أهمها النمو العشوائي الرهيب، وتقادم شبكات الصرف الصحي، وغيرها من التحديات".

وأوضح مدبولي أنه جرى التوافق على تنفيذ عدد من المشروعات للمحافظة بتكلفة مليار جنيه، سيتم البدء فيها بشكل جزئي على الفور بقيمة 300 مليون جنيه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية