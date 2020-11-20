مصر.. الإسكندرية تحذر من مغادرة المنازل

أصدرت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، بيانا تحذيريا عاجلا للمواطنين بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة دون انقطاع على كافة أحياء المحافظة.

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وناشدت المحافظة المواطنين عدم مغادرة المنزل والنزول إلا للضرورة القصوى "حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمال كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار".

وشددت المحافظة على المواطنين بضرورة توخي الحذر، وتقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار بالتحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

وضربت نوة "المكنسة" سواحل الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بأمطار غزيرة-وصلت حد السيول- ورياح جنوبية غربية وانخفاض شديد في درجات الحرارة.

وأغرقت الأمطار الغزيرة المتواصلة حتى الآن شوارع المدينة الساحلية، فيما فشلت الشنايش "البالوعات" ومحطات الصرف الصحي في استيعاب كميات المياه بالأحياء الراقية والشعبية.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بـ180 سيارة "شفط" وبدالات وفرق الطوارئ بكافة أحياء المحافظة، لشفط تراكمات مياه الأمطار.

وشارك في أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع إلى جانب الصرف الصحي، 3 جهات أخرى هي الأحياء وشركتا مياه الشرب ونهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة.

المصدر: مصراوي