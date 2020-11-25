برلمانية عراقية: العنف الأسري في البلاد يزداد والنساء أكثر المتضررات

وجهت النائبة في البرلمان العراقي ريزان الشيخ دلير، اليوم الأربعاء، رسالة إلى رئيسي الحكومة والبرلمان العراقيين بشأن ازدياد حالات العنف الأسري.

وقالت الشيخ في بيان صحفي: "تنطلق في الخامس والعشرين من تشرين الاول من كل عام، حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المراة، حيث تستمر حتى العاشر من كانون الأول".



وأضافت، أن "هذا العام يختلف عن كل الأعوام السابقة بسبب الحظر الذي فرضته إجراءات الوقاية من كورونا، حيث تسبب الحظر وبقاء المواطنين في منازلهم بازدياد حالات العُنف الأسري".



وتابعت الشيخ دلير، أن "إحصاءات وزارة الداخلية أظهرت حصول 5 الاف حالة عنف أسري في النصف الاول من هذا العام، وكانت حصة النساء منه أكثر من 3 الاف و600 حالة تقريباً، أدت بعضها إلى الوفاة".



وأشارت إلى "وجود كتل سياسية تعمل على عرقلة القانون والمماطلة في اظهاره للنور بداعي مخالفته بعض التعليمات الدينية، والجميع يعلم بأن الأديان السماوية نصت في كتبها على حفظ حقوق النساء والمساواة بينها وبين الرجال والتوصية بهن خيراً، لذا نحن ندعو إلى تشريع القانون لحماية الأسرة العراقية من العنف".





المصدر: RT