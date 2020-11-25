"حميميم".. تدشين لوحة تذكارية لطيار روسي قتل في سوريا

شهدت قاعدة "حميميم" الجوية الروسية بمحافظة اللاذقية السورية مراسم تدشين لوحة تذكارية للطيار الروسي أوليغ بيشكوف، الذي قتل قبل خمس سنوات أثناء قيامه بمهام قتالية في سوريا.

وقال قائد المجموعة الروسية في سوريا سيرغي كوزوفليف في حفل التدشين: "بكل فخر يمكن القول: لقد أوفيت بواجبك تجاه الوطن.. قدم المقدم بيشكوف للوطن أثمن ما يملكه الإنسان وهو حياته".

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من جهته، قال أندريه بالي، نائب قائد القوات المسلحة الروسية في سوريا، للصحفيين، "إننا بحاجة إلى تخليد ذكرى أوليغ بيشكوف. لدينا منصة هليكوبتر تحمل اسم جبيبولين.. اعتقدنا أن مكان تمركز الطائرة الذي أقلع منه في رحلته الأخيرة يجب أن يحمل اسم بطل روسيا، اللفتنانت كولونيل أوليغ أناتوليفيتش بيشكوف".

وتم تدشين اللافتة في ساحة الطائرات حيث كانت طائرة بيشكوف متمركزة.

وهذا ليس أول نصب تذكاري في قاعدة "حميميم"، فقد تم تخليد ذكرى طيار المروحية للطيار الروسي رفعت حبيبولين الذي قتل ورفاقه أثناء أدائه واجبه العسكري في سوريا. والممرضات الذين توفوا في حلب. وسميت شوارع المدينة العسكرية (القاعدة) على اسم الأبطال الذين ماتوا في سوريا، إضافة لشارع بيشكوف.

يذكر أنه تم إسقاط القاذفة الروسية "سو 24" من قبل العسكريين الأتراك أثناء عودتها إلى قاعدة "حميميم" العسكرية، بعد تنفيذها ضربات على مواقع جماعات إرهابية في ريف اللاذقية بالقرب من الحدود السورية التركية، وقبل اصطدام الطائرة المصابة بالأرض، تمكن الطياران من القفز منها بالمظلات، لكن ذلك لم ينقذ حياة أحدهما، وهما قائدها أوليغ بيشكوف، الذي راح ضحية لوحشية المسلحين الإرهابيين الذين سقطت مظلته في الأراضي الواقعة تحت سيطرتهم. بينما بقي الطيار الآخر على قيد الحياة، ونقله أفراد من القوات الخاصة الروسية والسورية بسلامة إلى القاعدة.

المصدر: نوفوستي