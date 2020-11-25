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مسؤول أردني: المملكة في ذروة انتشار فيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مسؤول أردني: المملكة في ذروة انتشار فيروس كورونا
Reuters Muhammad Hamed
العاصمة الأردنية عمان - أرشيف
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أكد مساعد أمين عام وزارة الصحة الأردني غازي شركس، أن المؤشرات الوبائية تدل أن الأردن يمر بمرحلة ذروة انتشار فيروس كورونا.

وقال، إن "آخر 3 أيام تظهر انخفاضا بأعداد الإصابات بفيروس كورونا"، معتبرا أن "هذه المؤشرات تبث التفاؤل، والحذر في ذات الوقت".

وأوضح، أنه "من المتوقع انخفاض أعداد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في ظل استقرار أعداد الإصابات في الأسبوع الحالي".

وأشارت وزارة الصحة الأردنية إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا إلى 2128 حالة، بينها 460 على أسرة العناية المركزة.

وسجل الأردن حوالي 193 ألف إصابة و2380 وفاة بكورونا.

المصدر: "خبرني"

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