جنود إسرائيليون يعتدون على مصاب فلسطيني داخل سيارة إسعاف – فيديو

دانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اعتداء جنود إسرائيليين على سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومحاولتهم اعتقال مصاب كانت تقلّه.

وقالت الكيلة: "العالم شاهد بالصوت والصورة كيف اقتحم جنود الاحتلال سيارة إسعاف بقوة السلاح محاولين اعتقال أحد المصابين، دون مراعاة لحالته الصحية".

وأضافت: "الاعتداء تم دون أي احترام للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على احترام وحماية الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف والمرافق الطبية وضمان عدم تعرض أفراد الطواقم الطبية لأي خطر أو إصابتهم بأي أذى".

وتابعت: "القانون ينص أيضا على عدم مهاجمة المستشفيات ولا سيارات الإسعاف وعدم إلحاق الضرر بها".

وأظهر شريط فيديو مصور لحظة مهاجمة عدد من الجنود الإسرائيليين سيارة إسعاف تحمل شابا فلسطينيا مصابا وحاولوا سحبه من السيارة بالقوة، إلا أن رجال الإسعاف منعوهم من ذلك.

المصدر: "معا"