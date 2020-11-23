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القوات الإسرائيلية تعتقل شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة بزعم تنفيذ عملية طعن

أخبار العالم العربي

القوات الإسرائيلية تعتقل شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة بزعم تنفيذ عملية طعن
Reuters
جنود إسرائيليون، صورة تعبيرية
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اعتقلت القوات الإسرائيلية اليوم الاثنين، جنوب غربي الخليل، شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة بزعم محاولة تنفيذ "عملية طعن".

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وقالت وكالة "معا" الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية اعتقلت بعد ظهر اليوم، شابا قرب بلدة بيت عوا جنوب غربي مدينة الخليل بحجة محاولته تنفيذ "عملية طعن" ضد أحد الجنود المتمركزين في الثكنة العسكرية قرب بيت عوا.

ولفتت الوكالة إلى أنه تم نقل الشاب أيوب محمد محمود عوض المسالمة إلى جهة مجهولة.

المصدر: معا

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