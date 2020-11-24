مصدر عسكري سوري: عدوان إسرائيلي باتجاه جنوب دمشق

أعلن مصدر عسكري سوري أن "العدو الإسرائيلي قام بتوجيه ضربة باتجاه جنوب دمشق" دون وقوع خسائر بشرية.

وأوضح المصدر أن العدوان تم من اتجاه الجولان السوري المحتل باتجاه جنوب دمشق، وفي تمام الساعة 23،50 من ليل 24/11، وأكد أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

وكانت وكالة "سانا" أعلنت أن العدوان وقع في محيط جبل المانع بريف دمشق وقرب قرية رويحينة جنوب القنيطرة.

يذكر أن الوكالة كانت نقلت عن مصدر عسكري سوري في 18 من الشهر الجاري أن ثلاثة من العسكريين قتلوا وجُرح آخر في "عدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية".

المصدر: "سانا"