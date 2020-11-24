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السيسي: لقاح فيروس كورونا سيكون متوفرا في مصر منتصف العام المقبل

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السيسي: لقاح فيروس كورونا سيكون متوفرا في مصر منتصف العام المقبل
Reuters
السيسي
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن هناك لجنة علمية متخصصة تعمل على أزمة فيروس كورونا منذ ديسمبر من العام الماضي وحتى الآن.

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وأشار السيسي خلال كلمة مسجلة إلى الشعب المصري إلى أن هذه اللجنة سيتم تدعيمها لدراسة أنسب اللقاحات التي يمكن أن نتعاقد عليها للفترة المقبلة، وهذا اللقاح لن يكون متوفرا إلا اعتبارا من منتصف العام القادم، والتعاقد سيبدأ خلال أيام قليلة، واللجنة ستقول أفضل اللقاحات المتاحة .

وأضاف السيسي، خلال كلمة مسجلة مع الوزراء، أنه أكد أن لقاح كورونا الحالي هوأقصى ما توصل إليه العلماء لاستخدامه بشكل طارئ في الوقت الحالي، موجها، شكره للمصريين وكافة القطاعات التي تبذل جهدا من أجل العبور من تلك الأزمة.

المصدر: RT

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