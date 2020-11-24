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ميناء جبل علي الإماراتي يستقبل أول حاوية بضائع من إسرائيل

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ميناء جبل علي الإماراتي يستقبل أول حاوية بضائع من إسرائيل
RT / .wam.ae
ميناء جبل علي الإماراتي يستقبل أول حاوية بضائع من إسرائيل
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أفادت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء، بأن ميناء جبل علي في إمارة دبي استقبل أول حاوية بضائع من إسرائيل.

وقالت الوكالة إن الميناء استقبل حاوية استوردتها شركة "كيموها إنتربرونورز" التي تتخذ من المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" مقرا لها، من شركة "دافيك" الإسرائيلية المصنعة للأشرطة اللاصقة الحساسة للضغط، والقادمة عبر ميناء أشدود أحد موانئ الشحن الرئيسة في إسرائيل.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: "نهنئ شركة "كيموها إنتربرونورز" على هذه الخطوة التي تسهم في تعزيز الشق التجاري في العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، ويسعدنا أن يكون ميناء جبل علي مركزا لتسهيل الحركة التجارية بين الجانبين وهذه العملية هي مجرد بداية".

من جانبه قال كيران آشر رئيس شركة "كيموها إنتربرونورز": "نتشرف أن نكون مبادرين بالمشاركة والبدء في خطوة مهمة ستؤثر بشكل كبير على التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل.. وستسجل هذه الخطوة كسابقة في تاريخ البلدين".

المصدر: وام

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