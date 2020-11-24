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العراق يدين استهداف "أرامكو" ويدعو إلى عدم التصعيد

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العراق يدين استهداف
أرامكو
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دانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، استهداف شركة "أرامكو" السعودية، ودعت إلى عدم التصعيد.

وجاء في بيان صحفي: "تدين وزارة الخارجية العراقية الهجوم الذي استهدف محطة أرامكو النفطية في المملكة العربية السعودية، وتؤكد الموقف العراقي بالوقوف ضد أي اعتداء ورفض التصعيد في المنطقة".

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وأكدت الخارجية العراقية بحسب البيان، الدعوة إلى حل الازمات بالطرق السلمية ومن خلال المفاوضات وبين جميع الأطراف المعنية، لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان الحوثيون قد أعلنوا أمس عن تنفيذ "عملية نوعية" استهدفت منشأة لـ"أرامكو" في جدة، وكثف الحوثيون هجماتهم على المملكة منذ بداية 2019.

 

 

المصدر: RT

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