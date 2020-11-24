بيسكوف: لا خطط حاليا لاتصالات بين بوتين وقيادة السعودية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يخطط لإجراء مفاوضات مع القيادة السعودية، قبل اجتماع "أوبك +" في 1 ديسمبر.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين، ردا على سؤال حول مفاوضات محتملة بين القيادتين الروسية والسعودية: "لا توجد خطط لذلك بعد".

وأكد بيسكوف، أنه لم تحدث محادثات منفصلة بين الرئيس الروسي وقيادة المملكة خلال قمة مجموعة العشرين، التي عقدت يومي 21 و 22 نوفمبر عبر الفيديو، وكانت برئاسة سعودية. وقال المتحدث باسم الكرملين: "لم تكن هناك اتصالات أخرى، على هامش هذا الاجتماع الافتراضي".

ورفض بيسكوف، حتى الآن، التحدث عن موقف روسيا في اجتماع "أوبك +" القادم ووصف هذا الكلام بالسابق لأوانه.

المصدر: تاس