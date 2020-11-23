مجهولون يسرقون محتويات الجامع الكبير في مدينة القصرين التونسية بما في ذلك كرسي المنبر

ذكرت وسائل إعلام تونسية أن مجهولين أقدموا الليلة الفاصلة بين يومي السبت والأحد على اقتحام الجامع الكبير وسط مدينة القصرين وسرقوا محتوياته.

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وأفيد في هذا الشأن بأن المجهولين سرقوا كرسي المنبر ومصاحف وأغراضا خاصة بإمام الجامع.

وأبلغ القائمون على الجامع السلطات الأمنية المختصة بالحادث، الذي قيل إنه تكرر في هذا الجامع عدة مرات.

ونقل عن رشيد الذيبي، إمام وخطيب الجامع الكبير، أن مجهولين اقتحموا الجامع للمرة الثالثة على التوالي، وقاموا بسرقة "كرسي المنبر ومجموعة من مصاحف القرآن وبعض الملابس الخاصة بالإمام وتركوا بقايا أكل في أحد زواياه".

المصدر: وسائل إعلام تونسية