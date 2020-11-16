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العاطلون عن العمل يحتجون في القصبة بتونس

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العاطلون عن العمل يحتجون في القصبة بتونس
Reuters
في سوق القصبة في العاصمة تونس. الصورة: أرشيف.
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شهدت ساحة الحكومة بالقصبة في تونس، صباح الاثنين، تجمعا احتجاجيا لعاطلين عن العمل طالبوا فيه السلطات بإيجاد الحلول لمشاكلهم.

ودعا المحتجون إلى ضرورة تطبيق القانون 38 الصادر العام الجاري والذي ينص على توظيف من طالت بطالتهم. ويرى المحتجون أن الحكومة لا تستجيب لطموحاتهم، حسب هاجر شريف، إحدى المعبرات عن مطالب المحتجين.

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من جهتها، هددت نقابة الصحفيين يوم 10 نوفمبرالماضي بإضراب عام احتجاجا على أوضاع الصحفيين المتردية إن لم تستجب الحكومة لمطالب النقابة.

تتزايد أعداد المستائين من تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في مختلف جهات تونس وفي مختلف القطاعات، فيما لا تملك حكومة المشيشي خيارات كبيرة، في ظل التعقيدات الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا.

 

المصدر: وسائل إعلام تونسية/النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

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