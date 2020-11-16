أصحاب التجارة الليلية في سوسة بتونس يحتجون رفضا لحظر التجول

احتج بعض أصحاب المحلات التجارية الليلية في سوسة بتونس، مساء أمس الأحد، بتجمعهم أمام ملهى ليلي قبيل موعد بدء حظر التجول، للتعبير عن استيائهم من قرار هذا الحظر الذي يؤثر على أرزاقهم.

واعتبر المحتجون، الذين كانوا محاطين بقوات الأمن تحسبا لأي طارئ، قرار حظر التجول ضربة قوية لنشاطاتهم الاقتصادية ومداخيلهم، تخلف أضرارا بالغة بأوضاعهم الاجتماعية.

ودعوا السلطات، بناء على أوضاعهم المادية المتدهورة، إلى إمهالهم بعض الوقت لتسديد ما ترتب عليهم من ديون وفواتير للجهات الحكومية.

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المصدر: وسائل إعلام تونسية.